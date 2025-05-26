77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников и помогла обобрать другую пенсионерку

84

В полицию Тольятти за помощью обратилась 86-летняя местная жительница. Она пояснила, что стала жертвой аферистов. На днях к ней позвонили неизвестные и сообщили, что на нее оформлен кредит, а чтобы обезопасить свои денежные средства ей нужно перевести их на указанный мошенниками счет – для цифровой проверки. Поскольку пострадавшая в силу возраста не выходила из дома, к ней приехала посредник звонивших – 77-летняя женщина. Тольяттинка передала ей имеющиеся у нее денежные средства в размере более 1 200 000 рублей.

Полицейские опросили пострадавшую, ее соседей, составили запросы в организации и получили ответы. Вскоре полицейские установили местонахождение подозреваемой, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная пояснила, что тоже стала жертвой мошенников. Ей также позвонили лжесотрудники одного из ведомств и сообщили что на нее оформлен кредит и убедили перевести деньги на указанный мошенниками счет. Так по словам женщины, она лишилась 470 00 рублей. Далее неизвестные предложили ей сотрудничать со «спецслужбами», помочь таким же, как она обманутым пенсионерам. Местная жительница согласилась, приехала по указанному мошенниками адресу, к 86-летней пенсионерке, у которой взяла деньги и перевела их через банкомат на указанный аферистами счет.

В ближайшее время следствию предстоит разобраться в произошедшем и установить роль женщины в афере. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении пенсионерки по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) возбуждено уголовное дело. По аналогичному уголовному делу 77-летняя пенсионерка проходит в качестве пострадавшей.

Сотрудники полиции просят проводить беседы со своими пожилыми родственниками, напоминать им, что сотрудники банков не предупреждают об угрозах и не просят предоставить персональные данные. Вопросы денежного характера решаются, как правило, в офисах банковских учреждений. Напомните старшему поколению, что нужно бережнее относится к своим деньгам и не идти на поводу у аферистов.