74-летняя пенсионерка из Хворостянского района отдала мошенникам 84 000 рублей

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В дежурную часть полиции Хворостянского района с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя местная жительница.

Заявитель рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником. Звонивший сообщил, что сестра потерпевшей попала в ДТП и ей срочно нужны деньги для дальнейшего лечения. Играя на чувствах пенсионера, злоумышленник убедил отдать накопленные сбережения доверенному лицу. Далее, согласившись на все условия мошенника, и следуя его инструкциям, потерпевшая передала денежные средства в размере 84 000 рублей мошенникам. Связавшись с сестрой, и поняв, что с той все в порядке, жительница Хворостянского района поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.