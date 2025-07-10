Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
Делегация технопарка Жигулевская долина принимает участие в работе выставки «Иннопром–2025»
Делегация технопарка Жигулевская долина принимает участие в работе выставки «Иннопром–2025»
В Самаре на пожаре пострадали бабушка и внучка
В Самаре на пожаре пострадали бабушка и внучка
Прокуратура оштрафовала самарского производителя соков
Прокуратура оштрафовала самарского производителя соков
В Совфеде предложили запретить самокаты на узких тротуарах Москвы
В Совфеде предложили запретить самокаты на узких тротуарах Москвы
Самарская область вошла в топ-20 регионов по количеству бронирований дач на лето
Самарская область вошла в топ-20 регионов по количеству бронирований дач на лето
74-летний пенсионер в Тольятти пострадал от мошенников на 302 тыс. руб.
74-летний пенсионер в Тольятти пострадал от мошенников на 302 тыс. руб.
Жителям Самары напомнили о безопасности на водных объектах
Жителям Самары напомнили о безопасности на водных объектах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.17
0
EUR 91.42
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

74-летний пенсионер в Тольятти пострадал от мошенников на 302 тыс. руб.

10 июля 2025 11:15
116
74-летний пенсионер в Тольятти пострадал от мошенников на 302 тыс. руб.

В отдел полиции Тольятти обратился 74-летний местный житель с заявлением о хищении 302 000 руб.
В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета пенсионера пытаются снять деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

Тольяттинец выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, мужчина перевел все свои накопления по указанным реквизитам. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего пенсионер понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Внимание жителей Самарской области обращают на очередной всплеск мошеннических телефонных звонков, сообщений якобы от имени налоговых органов
09 июля 2025, 12:32
Внимание жителей Самарской области обращают на очередной всплеск мошеннических телефонных звонков, сообщений якобы от имени налоговых органов
Также получили распространение случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени налоговой службы и утверждают, что работодатель не отчитался о... Происшествия
418
Любительница цветов из Тольятти стала жертвой мошенников
09 июля 2025, 11:18
Любительница цветов из Тольятти стала жертвой мошенников
Схема обмана оказалась классической: продавец убедил покупательницу внести предоплату за доставку цветка из другого региона. Криминал
274
УФНС России по Самарской области предупреждает об активности мошенников
08 июля 2025, 20:19
УФНС России по Самарской области предупреждает об активности мошенников
Любые действия мошенников направлены на получение доступа к персональным данным. Происшествия
350
В центре внимания
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
9 июля 2025  16:11
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
359
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
9 июля 2025  12:45
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
319
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
9 июля 2025  11:00
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
474
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
8 июля 2025  22:14
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
538
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
8 июля 2025  19:26
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
438
Весь список