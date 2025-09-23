68-летняя жительница Тольятти отдала мошенникам почти полмиллиона

127

В Тольятти 68-летняя женщина потеряла более 450 000 рублей, поверив мошенникам.

Злоумышленники позвонили пенсионерке с незнакомого номера. Представившись сотрудниками банка, заверили, что ее денежными средствами пытаются завладеть мошенники. Испугавшись, женщина перевела все свои сбережения на «безопасный счет». Через несколько дней тольяттинка решила связаться с банком, в котором якобы ей открыли счет, однако там ей сказали, что его не существует и ее обманули мошенники.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает правила для предотвращения телефонных мошенничеств:

· НИКОГДА и НИКОМУ не переводите деньги по просьбе, поступившей в мессенджере или по телефону, не убедившись в личности просящего!

· ПОВТОРНЫЙ ЗВОНОК. Если вам позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником банка, позвоните на горячую линию или обратитесь в отделения банка лично.

· СЕКРЕТНОЕ СЛОВО. Договоритесь с близкими о кодовом слове или фразе, которую будете использовать в экстренных случаях, чтобы удостовериться в личности друг друга.

· НИКАКОЙ ТАЙНЫ. Мошенники всегда просят никому не рассказывать. Игнорируйте эту просьбу! Наоборот, посоветуйтесь с кем-то из семьи, друзей или соседей, прежде чем что-либо делать.

· ПОМНИТЕ: настоящие сотрудники банка или полиции НИКОГДА не будут просить вас перевести деньги на карту частного лица, безопасные счета или сообщать пароли от карт по телефону.

Если вы стали жертвой мошенников:

1. Немедленно позвоните в свой банк, чтобы заблокировать карту.

2. Сразу же обращайтесь в полицию по телефону 112. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше шанс вернуть деньги.

Берегите себя и свои сбережения!