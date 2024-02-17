68-летняя жительница Самарской области отдала мошеннику свыше 2 миллионов рублей

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В полицию обратилась 68-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении у нее свыше 2 миллионов рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать «кому следует» денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине свыше 2 миллионов рублей, накопленных ею, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция и общественники предупреждают: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, например, студентов. Молодых людей и девушек также обманывают и вводят в заблуждение.

«Выполняя данный заказ, студент, становится соучастником преступления и может быть привлечен к уголовной ответственности!», – предупреждают сотрудники полиции.