5 кг героина забрали полицейские у курьеров в Самаре

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Уроженцы одной из соседних республик, которые планировали реализовать наркозависимым около 5 кг героина, заключены под стражу.

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из ГУНК МВД РФ проверена информация о том, что два иностранных гражданина, временно проживающих на территории Москвы, причастны к незаконному обороту наркотиков, в том числе и на территории Самарской области.

Полицейские организовали мероприятия, в ходе которых задержали граждан одной из соседних республик в арендованной ими квартире на территории Красноглинского района города Самары.

В присутствии понятых оперуполномоченные провели обследование помещения, в ходе которого обнаружили и изъяли пакет и свертки с порошкообразным веществом, изоленту, электронные весы, сотовые телефоны и банковские карты.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, представленное является наркотическим веществом - героин, общей массой около 5 кг, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Допрошенные в качестве подозреваемых в приготовлении к преступлению, ответственность за которое предусмотрена ст.228.1 УК РФ, ранее не судимые, официально безработные мужчины 2002 и 2004 годов рождения пояснили, что планировали сбывать наркотики на территории города Самары через тайники – закладки.

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Фигуранты по ходатайству органа следствия судом заключены под стражу.