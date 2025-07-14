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34-летняя жительница Самарской области потеряла 299 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников, действующих от имени фискальных органов.

По данным следствия, женщине пришло электронное письмо якобы от ФНС России. В сообщении говорилось об образовавшейся налоговой задолженности, которую необходимо срочно погасить. Для «удобства» оплаты злоумышленники предоставили специальную ссылку и предложили установить «официальное» приложение для проведения платежа со «скидкой».

Не подозревая о мошенничестве, потерпевшая перешла по ссылке и установила предложенное приложение. В результате на её устройство проник вирусное ПО, которое позволило злоумышленникам получить доступ к личным данным и банковским счетам.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Все официальные уведомления от ФНС направляются исключительно через личный кабинет налогоплательщика или почтой с официальными реквизитами.