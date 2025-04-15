19-летняя тольяттинка чудом спаслась от мошенников

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В полицию Тольятти с заявлением о неправомерном доступе к личному кабинету на портале госуслуг обратилась 19-летняя местная жительница. Девушка, работающая продавцом-кассиром в одном из магазинов, рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный и, под предлогом регистрации в электронной очереди для получения письма, убедил передать ему код из СМС-сообщения и личный страховой номер. Через несколько минут на телефон тольяттинки стали поступать уведомления с информацией об одобрении заявок на получение кредитов из банковских учреждений, после чего она поняла, что ее личный кабинет попал в распоряжение злоумышленников.

Полицейские напоминают: сотрудники государственных учреждений не запрашивают СМС-коды и не просят передавать какие-либо данные по телефону. Будьте бдительны и незамедлительно обращайтесь в полицию при подозрительной активности!