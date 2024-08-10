19-летний тольяттинец отдал мошеннику 1,7 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
В ходе общения представители ветеранских объединений озвучили целый ряд предложений, вопросов и проблем, которые их беспокоят.
Вячеслав Федорищев встретился с ветеранскими организациями Самарской области
8 августа в Самаре по неосторожности курильщика загорелись домашние вещи в квартире. Жилье серьезно пострадало.
МЧС СО: неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров
Эксперты федерального медицинского центра  посетили специализированные  учреждения региона  и проанализировали работу  и перспективы развития кардиохирургической  службы. 
Специалисты НМИЦ высоко оценили развитие и перспективы  кардиохирургической службы региона
Более 300 спортсменов из 23 государств Европы, Азии, Африки и Южной Америки оспаривали звание сильнейших.
Два спортсмена региона стали чемпионами мира по рукопашному бою
Возбуждено уголовное дело.
Житель  Отрадного хранил в своей квартире наркотики
Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров
Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров
Стадион «Заря» в Самаре восстановят к 2026 году
Стадион «Заря» в Самаре восстановят к 2026 году
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
1.43
EUR 95.18
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев наградил специалистов и ветеранов строительной отрасли
В День физкультурника на набережной Волги в Самаре пройдет финал проекта «ГТО и Я – одна семья!»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

19-летний тольяттинец отдал мошеннику 1,7 млн рублей

10 августа 2024 11:33
217
19-летний тольяттинец отдал мошеннику 1,7 млн рублей

Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на интернет-платформах.

В Тольятти молодому человеку 2005г.р. через различные мессенджеры поступило заманчивое предложение. Неизвестный пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевший перевел аферисту более 1 700 000 р. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники в России придумали новую схему обмана граждан.
10 августа 2024, 11:14
Мошенники в России придумали новую схему обмана граждан
Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых. Криминал
246
В Сызрани ради «легкого» заработка подросток стал соучастником мошенников в классической схеме
09 августа 2024, 10:01
В Сызрани ради «легкого» заработка подросток стал соучастником мошенников в классической схеме
Он помог отобрать деньги у пенсионерки. Криминал
326
Студент из Самарской области из-за мошенника лишился более 300 тысяч рублей
09 августа 2024, 09:43
Студент из Самарской области из-за мошенника лишился более 300 тысяч рублей
Молодой человек понял, что не успевает подготовиться к сдаче дипломной работы и решил воспользоваться помощью специалистов в этом вопросе. Криминал
313
В центре внимания
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
10 августа 2024  16:19
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
252
По решению Вячеслава Федорищева в Самарской области появится балетная школа
10 августа 2024  12:09
По решению Вячеслава Федорищева в Самарской области появится балетная школа
279
Вячеслав Федорищев обратился к самарцем по случаю Дня физкультурника
10 августа 2024  11:49
Вячеслав Федорищев обратился к самарцем по случаю Дня физкультурника
237
Во время проведении спортивного мероприятия.
9 августа 2024  19:18
В День физкультурника в Самаре ограничат движение транспорта
565
Глава региона отметил профессиональную работу специалистов компании «Газпром», которая позволила оперативно начать подачу газа в дома жителей деревни.
9 августа 2024  18:41
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию новых газовых сетей в Висловке
1197
Весь список