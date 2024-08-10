19-летний тольяттинец отдал мошеннику 1,7 млн рублей

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Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на интернет-платформах.

В Тольятти молодому человеку 2005г.р. через различные мессенджеры поступило заманчивое предложение. Неизвестный пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевший перевел аферисту более 1 700 000 р. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.