100 тыс. ущерба дачникам причинили серийные воры в Новокуйбышевске

153

Предметами тайного хищения стали телевизоры, ноутбуки, электроинструменты и металлические изделия.

В ноябре прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по городу Новокуйбышевску поступило сразу несколько заявлений по фактам краж с дачных домов в садовом товариществе.

Все сообщения были проверены: полицейские осмотрели места происшествий по указанным адресам, установили и опросили возможных свидетелей, с мест происшествий были изъяты отпечатки пальцев и следы обуви. Удалось установить личности подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались ранее судимые местные жители 1981 и 1985 годов рождений. Предметами тайного хищения стали телевизоры, ноутбуки, электроинструменты и металлические изделия. Ущерб владельцам дачных участков превысил 100 000 рублей.

Как установили сотрудники следственного отдела, только за месяц один из злоумышленников совершил шесть краж из дачных домов, а также из хулиганских побуждений повредил сайдинговое покрытие дома и поджег сарай. Еще одну кражу преступник совершил вместе с товарищем, ранее неоднократно судимым за хранение наркотических средств. На опросе мужчины признались, что проникали в дома, вскрывая окна или входные двери. Имущество они похищали с целью дальнейшего сбыта.

Уголовные дела объединены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. Первый подозреваемый заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.