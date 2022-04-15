В Нижнем Новгороде пройдет второй окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

178

14 апреля в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», проводимого в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Проект стал результатом объединения конкурса «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и «Цифрового прорыва» – флагманского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Суммарно в 2021 году оба проекта собрали на своих площадках более 100 тысяч представителей ИТ-сообщества России разного профиля. Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей», организационный партнер – Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).



Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров для решения задач; поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта; повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами; формирование и развитие ИИ-сообщества; популяризация ИИ; разработка и развитие продуктов с использованием ИИ.



«Правительство продолжает активно работать над комплексной поддержкой российской ИТ-отрасли и развитием технологий искусственного интеллекта. Вовлеченность государства и бизнеса в эти процессы напрямую влияет на цифровой суверенитет России и обеспечение информационной безопасности. Серия хакатонов по искусственному интеллекту – это важная инвестиция в кадровое и научно-технологическое развитие сферы ИИ. Они способствуют расширению профессионального ИИ-сообщества, помогают найти молодые таланты, которые уже завтра внесут свой вклад в развитие цифровой экономики. В прошлом году в России было проведено 10 региональных хакатонов, в которых приняли участие более 1 000 молодых ИТ-специалистов и студентов. Их разработки уже используются для решения социально-экономических задач бизнеса и государства. В этом году количество хакатонов вырастет в 3,5 раза. Планируется провести 36 мероприятий в регионах России – от Калининграда до Анадыря в онлайн и офлайн форматах. Предварительно в них примут участие свыше 7,5 тысяч человек. Рассчитываю, что их разработки позволят улучшить качество жизни людей и повысят технологическую безопасность нашей страны», – отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.



Первыми эстафету окружных хакатонов примут Хабаровск (27-29 мая) и Нижний Новгород (3-5 июня). Кстати, именно в Нижнем Новгороде в 2021 году прошёл первый хакатон по искусственному интеллекту.

«ИТ-соревнования, хакатоны, лекции показали свою эффективность как механизмы взаимодействия бизнеса и органов власти с молодыми специалистами. Первый хакатон по искусственному интеллекту успешно прошел именно в Нижнем Новгороде в прошлом году. Сейчас актуальность этих тем еще больше возросла. В настоящее время в Нижегородской области ведется активная работа по внедрению мер поддержки ИТ-бизнеса и разработчиков. В первую очередь решаются кадровые задачи, создается реестр необходимого к импортозамещению программного обеспечения и цифрового оборудования, идет подготовка к запуску цифрового маркетплейса отечественных решений, компетенций и услуг. В регионе уже масштабируется ИТ-бренд «НЕЙМАРК» и проекты по развитию ИТ-сообщества, трансформации образования и тесного взаимодействия представителей IT с бизнесом, социумом и государством.

Рассчитываем, что итогами «Цифрового прорыва» станут решения, которые позволят оказать дополнительную поддержку промышленности, экономике, обществу и региону, а молодым специалистам помогут профессионально вырасти», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



«Последние полтора месяца правительство Нижегородской области тесно взаимодействует с представителями индустрии, в том числе в рамках координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Одним из главных запросов IT-отрасли является помощь в загрузке, а также удержании и привлечении кадров. Это возможно именно благодаря таким проектам как хакатон. Хочу напомнить, что первый хакатон по искусственному интеллекту прошел именно в Нижнем Новгороде в прошлом году и уже этим летом Нижний Новгород проведет у себя окружной хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» совместно с конференцией ЦИПР. Мы искренне рассчитываем, что итогами мероприятия станут решения, которые позволят оказать поддержку экономике и реальному сектору, а молодым специалистам — дальнейшее профессиональное развитие, которое позволит не переезжать в другие города в поисках работы» – отметил Игорь Зотов, заместитель председателя правительства Нижегородской области.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов – индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов – это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.



«Мы ожидаем, что по итогам 2022 года в окружных хакатонах примут участие более 2 000 человек. Кроме того, мы проведем 3 Всероссийских чемпионата – онлайн соревнование для ИТ-специалистов со всей России. Ожидаем, что во Всероссийских чемпионатах примут участие не менее 3 000 человек, а в окружных – не менее 2 000 человек. Отмечу и образовательную компоненту нашего проекта – в 2022 году мы проведем 25 лекций и мастер-классов в онлайн-формате, что позволит более 2 500 ИТ-специалистам улучшить свои знания в области ИИ. В мероприятиях проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» возможно принимать участие с 14 лет, всего в этом году мы ожидаем более 30 000 привлеченных в проект ИТ-специалистов со всей России. Наши целевые аудитории: специалисты по информационным технологиям, специалисты по управлению в сфере IT, студенты профильных и непрофильных вузов, специалисты по дизайну. Уверен, широкая география проекта, а также возможность участия в нем для специалистов разных сфер – это отличный шаг на пути к построению компетентного сообщества», – отмечает первый заместитель генерального директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.



Важной частью проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» станут образовательные лекции и мастер-классы.

«Лекции и мастер-классы от экспертов отрасли будут полезны студентам, изучающим тему искусственного интеллекта и другие смежные области, а также будущим молодым специалистам в возрасте от 14 лет и начинающим разработчикам, которые планируют посвятить свою жизнь разработке решений на основе искусственного интеллекта», – отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Как отмечают организаторы, проект способен открыть бескрайние горизонты возможностей для участников, государства и бизнеса. Для конкурсантов – это механизм социального лифта, возможность получить денежные призы и гранты, найти единомышленников, испытать собственные силы, получить экспертную оценку и обратную связь от крупных участников IT-рынка, а также пройти образовательную программу от партнеров. Государство, на текущий момент, выступает одним из основных заказчиков на разработку и внедрение новых технологий. С помощью подобных проектов можно решить целый спектр задач. Отдельные, но не менее ключевые задачи бизнеса, могут решать партнёры проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Это рекрутинг специалистов в IT-сферах под готовые или новые проекты, возможность продвижение HR-бренда работодателя, обмен опытом в области инноваций и участие в стратегических сессиях, нетворкинге.



«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» – серия соревнований и образовательных мероприятий, которые пройдут по всей России. Главными целями проекта являются популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов, формирование ИТ-сообщества с фокусом на ИИ, а также создание решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора в условиях новых вызовов.

Всего в рамках всего проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.



АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».



В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».



В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.