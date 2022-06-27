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"Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат"
Спецпредставитель президента: отключить Россию от интернета невозможно
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Спецпредставитель президента: отключить Россию от интернета невозможно

27 июня 2022 17:26
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"Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат"

Отключение России от глобального интернета практически невозможно, отгораживаться от него также никто не собирается, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

"Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат", — рассказал он на прошедшем ПМЭФ-2022.

Собеседник агентства отметил, что в этом случае продолжат работу локальные ресурсы, "а коннекторы к мировому интернету мы достроим".

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что Россия может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена. По его словам, главный магистральный оператор — "Ростелеком" — готов к подобному сценарию.

О том, что Россия не останется без интернета, говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров.

 

Фото:    pxhere

Теги: Инновационные технологии

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