Нейросеть нашла программисту невесту среди пяти тысяч девушек

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Программист Александр Жадан обучил ChatGPT общаться с девушками с сайта знакомств от его имени, в итоге нейросеть нашла ему невесту среди пяти тысяч пользователей, рассказал он РИА Новости.

По словам мужчины, идея возникла из-за сложности поиска второй половины стандартными методами.

"Я дал ChatGPT информацию, как я общаюсь. Сначала были проблемы, потому что программа не знала меня, могла бред какой-то написать, но впоследствии я обучил ее до такой степени, что она начала взаимодействовать с девушками, как я", — рассказал программист, добавив, что СhatGPT завел более пяти тысяч диалогов.

Позже Жадан установил определенные фильтры, чтобы нейросеть показывала ему тех женщин, с которыми стоит продолжить общение вживую. Познакомившись лично с девушкой Кариной, программист вскоре осознал, что ChatGPT нашел ему невесту.

"Когда мы с Кариной встретились вживую, я понял, что можно останавливать эту систему, и переквалифицировал ее в аналитика переписки с Кариной", — сказал разработчик, отметив, что нейросеть подсказывала ему, куда сходить с девушкой, что сказать в той или иной ситуации, как успокоить.

В конце 2023 года ChatGPT порекомендовал Александру сделать предложение Карине, объяснив это тем, что "их отношения сбалансированны и крепки". Жадан прислушался к совету, в итоге пара недавно подала заявление в загс.

"Про рекомендацию Карина узнала относительно недавно — после того как мы отправили заявление на регистрацию, но она спокойно на это отреагировала", — рассказал программист.

В разговоре с РИА Новости Жадан отметил, что вполне возможно создать программу, которая поможет человеку найти идеального партнера.

Фото: pxhere.com