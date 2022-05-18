Минцифры: доля iPhone в России сократится в два раза до конца 2024 года

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доля iPhone в России сократится в два раза к концу 2024 года, сообщает iphones.ru.

Это связано с тем, что пользователи будут постепенно переходить на Android из-за доступности приложений и бесконтактной оплаты.

"Понятно, что это вопрос удобства сервисов, это оплата, возможность скачать приложения и так далее. В силу более закрытой архитектуры понятно, что пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она сохранит признаки открытости", - Максут Шадаев, глава Минцифры.

Фото: iphones.ru