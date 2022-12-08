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Интеграция средств видеонаблюдения в рамках АПК «Безопасный город» повысит эффективность систем безопасности

8 декабря 2022 16:03
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В настоящее время на территории Самарской области работает АПК «Безопасный город».

В Самарской области средства видеонаблюдения, фото- и видеофиксации будут интегрированы в единую систему в рамках программы построения АПК «Безопасный город». Вопрос обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

О работе над проектом рассказал заместитель председателя Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

В настоящее время на территории Самарской области работает АПК «Безопасный город» – интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения, которая включает в себя сотни камер, десятки пультов экстренной связи и объектов интеграции.

Общее количество видеокамер с учетом интегрированных систем видеонаблюдения составляет 1483. Изображение с камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» выводится на рабочие места в подразделениях органов правопорядка и ГИБДД. Работа над совершенствованием этой системы, подключением к ней систем видеонаблюдения, принадлежащих различным ведомствам и отдельным частным компаниям, продолжается.
Так, организован доступ АПК «Безопасный город» к видеопотокам с 2000 домофонных панелей многоквартирных домов. Продолжается дооснащение системы видеонаблюдения: до конца 2022 года в самарских парках, метро и других местах массового пребывания людей появится еще 44 видеокамеры и 73 системы распознавания лиц. В рамках дальнейшей поэтапной реализации проекта в местах массового посещения граждан в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани и Октябрьске появится еще 300 камер. В итоге к 2024 году количество камер с учетом интегрированных систем видеонаблюдения составит 2235.

Идет работа над созданием КСА «Сервисная платформа», которая позволит объединить все имеющиеся системы обеспечения безопасности (видеонаблюдение, фотовидеофиксации нарушений ПДД, биометрической идентификации лиц, экстренной связи) в единую систему. Доступ к системам будет предоставлен правоохранительным органам, органам исполнительной власти и другим уполномоченным организациям.
«Действующая система видеонаблюдения подтвердила свою эффективность: благодаря средствам видеонаблюдения только в этом году в Самарской области было раскрыто более 400 правонарушений», – отметил Константин Пресняков.

В адрес департамента информационных технологий продолжают поступать предложения об установке новых систем видеонаблюдения либо о подключении действующих технических средств к единой системе – от муниципалитетов, министерств, ведомств, правоохранительных органов. Развитие и совершенствование этой системы – в планах Правительства Самарской области.

«Эта работа необходима и мы, безусловно, будем ее продолжать. При этом прошу максимально жестко и строго подходить к эффективности расходования средств на приобретение и установку средств видеонаблюдения и другого необходимого для создания единой системы оборудования: создавать условия для здоровой конкуренции, искать новых подрядчиков и поставщиков. Необходимо очень внимательно выбирать локации, где организация видеонаблюдения действительно приведет к сокращению числа правонарушений, существенно повысит уровень безопасности», – подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.

 

Фото:   ru.freepik.com

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