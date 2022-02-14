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Цены на видеокарты стали снижаться, увеличивается и предложение их на рынке. Во всяком случае, в Европе — к таким выводам пришли аналитики портала 3DCenter, передает РИА Новости.

С середины января наблюдается существенное снижение цен на графические ускорители, на некоторые модели за три недели стоимость обвалилась на 20 процентов. Реальная цена на продукцию Nvidia и AMD остается выше рекомендованной, но наценка в среднем составляет примерно 50 процентов. В конце прошлого года розница в европейских странах предлагала видеокарты на 70 процентов дороже.

Проще всего приобрести карту Radeon RX 6500 XT — наценка на нее составляет 17 процентов. Среди "зеленых" доступнее всего GeForce RTX 3080 Ti с прибавкой в цене 32 процента. Отмечается, что производители наращивают поставки видеокарт в продажу, что происходит на фоне снижения стоимости Ethereum: популярной криптовалюты, в майнинге которой используются видеоускорители.

Тенденция по снижению цен на видеокарты на российском рынке пока не отразилась — стоимость среднебюджетной GeForce RTX 3060 держится выше 70 тысяч рублей. Недавний выход базовой GeForce RTX 3050 и вовсе обернулся скандалом: при рекомендованной цене в 25 тысяч рублей в рознице за нее просят около 50 тысяч, а геймеры даже создали петиции с требованием ограничить наценку на эту модель.

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