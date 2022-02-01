Российским разработчикам собираются выделить гранты на создание патриотических видеоигр

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Институт развития интернета, образованный при поддержке Администрации Президента России, собирается выделить гранты для разработчиков на создание патриотических видеоигр. Об этом пресс-служба ИРИ сообщила Znak.com, пишет iphones.ru.

Конкурс запустится в начале февраля, но точная дата пока не определена.

Претендовать на гранты смогут компании, разрабатывающие игры о Великой Отечественной войне, знаменитых разведчиках и специальных войсках. Институт также сможет профинансировать производителей «национального контента в цифровой среде».

Точная сумма призового фонда неизвестна. Она будет зависеть от требований компаний и анализа бизнес-планов.

Фото: iphones.ru