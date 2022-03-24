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Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица.
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Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги"

24 марта 2022 21:22
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Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица.

Минцифры РФ работает над предоставлением возможности пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через "Госуслуги", сообщает РИА Новости.

"Минцифры работает над тем, чтобы предоставить пользователям платформы Rutube возможность верификации аккаунта и через Госуслуги", - говорится в сообщении министерства.

Министерство отмечает, что пользователи и авторы контента могут регистрироваться на платформе и привычным способом, а верифицировать аккаунт, заполнив анкету в личном кабинете.

Для верификации пользователя при помощи "Госуслуг" нужно будет выбрать в личном кабинете на видеохостинге соответствующую опцию. Это позволит блогерам публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также предупредит загрузку нежелательного контента.

"Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица. Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан", - добавляется в сообщении.

 

Фото:   соцсети

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