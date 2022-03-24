Минцифры работает над верификацией аккаунта на Rutube через "Госуслуги"

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Минцифры РФ работает над предоставлением возможности пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через "Госуслуги", сообщает РИА Новости.

"Минцифры работает над тем, чтобы предоставить пользователям платформы Rutube возможность верификации аккаунта и через Госуслуги", - говорится в сообщении министерства.

Министерство отмечает, что пользователи и авторы контента могут регистрироваться на платформе и привычным способом, а верифицировать аккаунт, заполнив анкету в личном кабинете.

Для верификации пользователя при помощи "Госуслуг" нужно будет выбрать в личном кабинете на видеохостинге соответствующую опцию. Это позволит блогерам публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также предупредит загрузку нежелательного контента.

"Верифицироваться через Госуслуги могут только физические лица. Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан", - добавляется в сообщении.

Фото: соцсети