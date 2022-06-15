Хищение пользовательских данных и замедление интернета: самарцам рассказали, чем опасны VPN-сервисы

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В период с января по апрель 2022 года число пользователей VPN выросло в 53,5 раза. Лидерами по популярности стали приложения OpenVPN, WireGuard, WireGuard, Surfshark VPN, iCloud Private Relay и Touch VPN.

По мнению руководителя Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антона Кузьмина, сервисы VPN не так безобидны, как кажется на первый взгляд.

«Объем потребления трафика на фоне подключения к VPN может увеличиться: сетевые протоколы, к примеру, IPSec, OpenVPN, содержат больше полей, передают больший объем данных за счет шифрования, - объясняет Антон Кузьмин. - Кроме того, возрастает расстояние, выраженное в количестве промежуточных узлов, через которые проходит трафик до конечного узла сети. Это снижает скорость обмена данными через VPN».

Но самое неприятное, что может случиться при постоянном использовании сервисов, это утечка пользовательских данных. Эту информацию могут применять, как минимум, для формирования контекстной рекламы. И как максимум - для формирования цифрового профиля пользователя, чтобы в перспективе продать его мошенникам или хакерам. Возможен также перехват отправляемых и получаемых данных с целью хищения учетных записей и платежной информации.

Поэтому необходимо соблюдать определённые правила безопасности. «VPN следует использовать только для обеспечения работоспособности отдельных приложений и держать выключенным все остальное время. Особенно в случаях, когда это касается работы с банковскими приложениями, личной почтой, ресурсами государственных и муниципальных образований», - рассказал эксперт.

Если пользователь все-таки зашел в банковское приложение с включенным VPN, нужно срочно принять превентивные меры. А именно: обновить учетные данные, поставить ограничение на банковские переводы, запретить онлайн-платежи. По словам эксперта, нелишним будет и перевести деньги на другой счет, который не был скомпрометирован.

Фото: iphones.ru