Завершился первый этап проекта устранения цифрового неравенства в Самарской области

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В Самарской области закончены работы по первому этапу проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». За семь лет компания «Ростелеком» (исполнитель госконтракта) построила 1 200 километров волоконно-оптических линий связи и смонтировала точки доступа Wi-Fi в 212 населенных пунктах региона. Возможность бесплатно подключиться к интернету получили около 100 тысяч жителей.

В сентябре этого года Самарская область стала пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий. Качественные услуги связи и высокоскоростной доступ в интернет, доступные всем без исключения жителям региона, помогут сформировать цифровую экосистему, которая позволит развивать технологии, облегчит доступ к государственным услугам и сервисам, что, безусловно, отразится на качестве жизни людей. Повышение качества жизни людей – часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

На первом этапе проекта компания устанавливала опоры и монтировала коллективные точки доступа к интернету в населенных пунктах с количеством жителей от 250 до 500 человек. В радиусе 100 метров от вышки сельчане могут регистрироваться в сети и бесплатно пользоваться интернет-ресурсами.

Завершился проект в селе Ширяево — в туристическом комплексе региона у подножия Жигулевских гор. Это одно из красивейших мест Самарской Луки. Здесь Репин писал своих знаменитых «Бурлаков на Волге», а Суриков задумал полотно «Степан Разин». Сюда съезжаются художники, поэты и артисты, проходит фестиваль «Есенинские чтения», а «Праздник вишневого пирога» собирает гостей со всей страны.

Константин Пресняков, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области: «Благодаря госпроектам в деревнях и селах возводится современная инфраструктура связи — фундамент для дальнейшего цифрового развития территории. Эта работа будет продолжена и дальше. В Самарской области стартовал второй этап проекта — УЦН 2.0. Он предполагает организацию сетей мобильной связи в населенных пунктах с численностью проживающих от 100 до 500 человек. Программой предусмотрена установка современного оборудования – базовых станций формата 2G – для обеспечения голосовой связью и 4G – для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Благодаря этой программе к 2030 году в 418 населенных пунктах Самарской области, где отсутствует связь формата 4G, установят базовые станции».

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ширяево — последний и самый сложный населенный пункт в адресной программе проекта. До появления оптической инфраструктуры в селе не было никаких коммуникаций. Строительство затруднялось особенностями рельефа и ограничениями на работы в природоохранной зоне. Очень важно было не нарушить экосистему заповедника, поэтому большую часть кабеля мы тянули по воздуху. Благодаря госпрограмме ширяевцы и многочисленные гости села теперь могут пользоваться ресурсами интернета».

Получить больше информации о проекте устранения цифрового неравенства можно по бесплатному номеру 8 800 301 00 35 или на сайте.

Фото: соцсети