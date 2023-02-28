В России запускают проект отечественного смартфона

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Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин сообщил, что планирует вложить около 10 млрд рублей в разработку и создание российских смартфонов и планшетов для потребительского рынка, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Коммерсантъ".

По словам Калинина, гаджеты будут работать под управлением Android. Для развития этого направления создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг», в которую входят «крупные структуры». АО «СМИ Холдинг», по данным «СПАРК-Интерфакс», учреждено 7 февраля с уставным капиталом 5 млн рублей, владельцы в базе не указаны.

Рассматриваем различные варианты, это может быть выпуск на российских заводах или контрактное производство на китайских предприятиях.

"Проектированием занимается основатель «Вобис Компьютер» (прим. выпускал смартфоны под торговой маркой Highscreen) Вадим Копин. Розничная цена мобильных устройств будет составлять 10–30 тыс. рублей. Первая партия, надеемся, выйдет к декабрю — до 100 тыс. штук. К 2026 году мы надеемся занять до 10% российского рынка, это порядка 3–3,5 млн устройств", - Александр Калинин

Эксперты сомневаются в перспективе такого решения: «Самый большой вопрос в том, как они лицензируют использование Android с его платформой GMS для использования в России. Google никогда не пойдет на такой шаг».

В декабре 2022 года стало известно, что Минцифры планирует подключить к развитию отечественной мобильной экосистемы на базе AOSP консорциум разработчиков. Либо ведомство планирует использовать второй вариант — устанавливать на смартфоны ОС «Аврора», но тогда придется потратить заметно больше денег: точная сумма не указывается.

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