Я нашел ошибку
Главные новости:
Женщина за жестокое обращение с несовершеннолетним предстанет перед судом.
Ответит перед судом: в Отрадном женщина-инструктор в раздевалке бассейна закрыла на ключ в шкафу мальчика
Ключевым вопросом заседания стало обеспечение безопасности объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии в Самарской области
Военнослужащим из Тольятти и Самарской области были доставлены строительные материалы, рабочий инструмент, печи-буржуйки, электроника, предметы личной гигиены и др..
Свыше 20 тонн дополнительного обеспечения доставлено из Тольятти в зону спецоперации
Мера поддержки по освобождению от транспортного налога дополнит принятые ранее решения по оказанию помощи гражданам, участвующим в СВО, а также их семьям.
По инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области участники СВО освобождаются от транспортного налога
Врачи призывают отказаться от использования любых психоактивных веществ.
Тольяттинский врач напомнил о разрушительном воздействии курительных смесей на все системы организма
"Планомерно работаем над увеличением доходной части бюджета, продолжаем отстаивать интересы региона на федеральном уровне."
Губернатор Дмитрий Азаров – о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов
Эту программу «Единая Россия» реализует вместе с Министерством просвещения по Народной программе партии.
Андрей Турчак раскритиковал регионы за срыв сроков проведения капремонта школ
Будет работать на Android, выйдет в декабре.
В России запускают проект отечественного смартфона
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.43
0.72
EUR 79.62
0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России запускают проект отечественного смартфона

28 февраля 2023 18:10
155
Будет работать на Android, выйдет в декабре.

Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин сообщил, что планирует вложить около 10 млрд рублей в разработку и создание российских смартфонов и планшетов для потребительского рынка, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Коммерсантъ".

По словам Калинина, гаджеты будут работать под управлением Android. Для развития этого направления создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг», в которую входят «крупные структуры». АО «СМИ Холдинг», по данным «СПАРК-Интерфакс», учреждено 7 февраля с уставным капиталом 5 млн рублей, владельцы в базе не указаны.

Рассматриваем различные варианты, это может быть выпуск на российских заводах или контрактное производство на китайских предприятиях.

"Проектированием занимается основатель «Вобис Компьютер» (прим. выпускал смартфоны под торговой маркой Highscreen) Вадим Копин. Розничная цена мобильных устройств будет составлять 10–30 тыс. рублей. Первая партия, надеемся, выйдет к декабрю — до 100 тыс. штук. К 2026 году мы надеемся занять до 10% российского рынка, это порядка 3–3,5 млн устройств", - Александр Калинин

Эксперты сомневаются в перспективе такого решения: «Самый большой вопрос в том, как они лицензируют использование Android с его платформой GMS для использования в России. Google никогда не пойдет на такой шаг».

В декабре 2022 года стало известно, что Минцифры планирует подключить к развитию отечественной мобильной экосистемы на базе AOSP консорциум разработчиков. Либо ведомство планирует использовать второй вариант — устанавливать на смартфоны ОС «Аврора», но тогда придется потратить заметно больше денег: точная сумма не указывается. 

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ключевым вопросом заседания стало обеспечение безопасности объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
28 февраля 2023  19:29
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии в Самарской области
119
Мера поддержки по освобождению от транспортного налога дополнит принятые ранее решения по оказанию помощи гражданам, участвующим в СВО, а также их семьям.
28 февраля 2023  19:18
По инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области участники СВО освобождаются от транспортного налога
112
28 февраля 2023  18:26
Губернатор Дмитрий Азаров – о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов
134
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
28 февраля 2023  12:09
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
650
Главы Самары и Тольятти доложили, как борются со снегом.
27 февраля 2023  21:11
Дмитрий Азаров: "Главам городов ноги никто переставлять не будет, но контроль за их работой обеспечим"
420
Весь список