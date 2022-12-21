Жители Самары рассказали о своих новогодних обещаниях

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В декабре традиционно подводят итоги уходящего года и ставят новые цели. Жители Самары обещают себе в 2023 году — найти новую работу, накрыть достойный новогодний стол, купить автомобиль и начать посещать фитнес-центр. Такие результаты получили СберСтрахование жизни и СберСтрахование по итогам проведённого опроса.

Второй год подряд список популярных целей у россиян возглавляет желание найти достойную работу. Его озвучили 21% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. В прошлом году таковых было 24%. Примечательно, что в Самаре этот показатель снизился с 23% до 21% соответственно. Ещё 21% жителей города планируют хорошо встретить новый год.

Вторую строчку рейтинга у самарцев разделили покупка автомобиля и посещение спортзала (по 18% голосов соответственно). На третьем месте — желание перейти на здоровое питание и похудеть (14%).

В 2023 году 11% жителей Самары обещают научиться инвестировать и выгодно размещать капитал. В среднем по стране этот показатель составил 9%.

За год больше самарцев решили копить и учиться управлять бюджетом (с 4% до 6%), совершить новогоднее путешествие по России (с 1% до 2%), расстаться с вредными привычками (с 1% до 3%). Снизилась доля тех, кто в новом году собирается получить второе высшее образование (с 7% до 5%). Открыть собственный бизнес по-прежнему хотели бы 3% опрошенных жителей Самары.

Исследование проводилось в декабре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

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