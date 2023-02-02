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Жители Самарской области в 2022 году сэкономили с бонусами СберСпасибо более 1 млрд рублей

2 февраля 2023 15:26
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Чаще всего бонусы обменивались самарцами для оплаты покупок в супермаркетах, кафе и ресторанах, АЗС, а также магазинах одежды и обуви.

Сбер проанализировал, как жители Самарской области пользовались программой лояльности СберСпасибо в 2022 году. Накопленные бонусы можно обменивать на скидки за покупки у партнёров программы. Один бонус равен одному рублю, а скидки доходят до 99%. Так, общий объем бонусов СберСпасибо, который списали жители региона за год составил более 1,095 млрд.

Чаще всего бонусы обменивались самарцами для оплаты покупок в супермаркетах, кафе и ресторанах, АЗС, а также магазинах одежды и обуви. Категорией-лидером по количеству бонусов, которые были применены для оплаты покупок стали супермаркеты, в них жители региона использовали более 274 млн бонусов СберСпасибо.

Напомним, что в программе лояльности СберСпасибо действуют 4 уровня привилегий: «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем Спасибо». Держателям карт СберБанка, чтобы перейти на более высокий уровень программы, надо еще меньше снимать наличные и чаще платить картами. Чем выше уровень, тем больше бонусов получает пользователь программы.

В зависимости от уровня привилегий пользователи могут подключать категории, в которых будут получать повышенные бонусы. Жители Самарской области, в свою очередь, чаще всего совершают покупки и копят бонусы в таких категориях, как: «Здоровье», «Детские товары», «Такси», «Городской транспорт» и «Супермаркеты».

Теги: СберБанк

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