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Жители Самарской области с начала года сэкономили около 539 млн рублей за счёт использования бонусов от СберСпасибо 

1 июля 2022 16:07
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Наиболее часто в регионе бонусами расплачивались супермаркетах – 32%, в кафе и ресторанах – 19%, а также на АЗС – 16%.

С начала 2022 года в Самарской области клиенты Сбера использовали около 539 млн бонусов от СберСпасибо, потратив их в компаниях экосистемы Сбера и у партнёров программы. Наиболее часто в регионе бонусами расплачивались супермаркетах – 32%, в кафе и ресторанах – 19%, а также на АЗС – 16%.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: 

«Программа лояльности появилась в Сбербанке уже более 10 лет назад, одной из первых в стране. Сегодня мы предлагаем участникам СберСпасибо разнообразие партнёрских предложений как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы отмечаем, что популярность сервиса растёт, а вместе с ней повышается и уровень финансовой осознанности наших клиентов. Мы постоянно работаем над расширением партнёрской линейки. Уверен, что в будущем возможности использования бонусов от СберСпасибо будут увеличиваться».

Стоит отметить, что Самарская область является лидером среди регионов Поволжского банка Сбербанка по популярности использования бонусов от СберСпасибо. Всего в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях с начала года было использовано около 1,5 млрд бонусов от СберСпасибо. Среди наиболее популярных категорий: «супермаркеты» – 23%, «кафе и рестораны» – 21%, а также «одежда, обувь и аксессуары» – 15%. 

Напомним, что повышенные бонусы от СберСпасибо можно получить, подключив подписку СберПрайм+. По ней на СберКарту будет возвращаться до 10% бонусами при оплате проезда в общественном транспорте, до 6% при заправке на АЗС, до 5% при поездках на такси и оплате в кафе и ресторанах. Также дополнительные бонусы можно получить в обновленном пакете услуг «Сбербанк Премьер». С 1 июля повышенные бонусы не будут зависеть от трат за месяц.

Программа лояльности СберСпасибо предлагает участникам обмен бонусов на скидку до 99% у ряда своих партнёров экосистемы Сбера. Это означает, что бонусы могут «покрыть» почти полную стоимость покупок в определённых сервисах из партнёрского списка программы. Со всеми действующими акциями от партнёров программы лояльности можно познакомиться на сайте СберСпасибо.

 

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