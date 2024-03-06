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Женщины более ответственные заемщики, чем мужчины

6 марта 2024 10:20
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Женщины более ответственные заемщики, чем мужчины

Объединенное Кредитное Бюро провело анализ финансового поведения заемщиков-мужчин и заемщиков-женщин за 2023 год: кто проявляет большую финансовую грамотность, когда речь заходит о кредитах, и как оценивает их необходимость, включая суммы и цели?

Общий вывод придется по душе представительницам слабого пола: они оказались очень ответственными и с управлением кредитами справляются лучше мужчин. В большинстве случаев у них выше индивидуальный кредитный рейтинг, ниже объем задолженности и меньше просроченных платежей.

Индивидуальный кредитный рейтинг у женщин в среднем выше, чем у мужчин: 494 балла против 441. Причем среди заемщиков с низким ИКР (1 – 532 балла) женщин на 12% меньше, а среди заемщиков с кредитным рейтингом средним и выше (533 – 999 балла) женщин на 5% больше.

Заемщики-женщины допускают длительную просрочку в 30 дней и дольше на 11% реже, чем мужчины. Общая сумма задолженности, которую позволили себе представительницы женского пола в 2023 г., на целых 28% меньше, чем у мужской половины населения России. Средний размер длительной просрочки, допускаемой женщинами, на 16% меньше допускаемой мужчинами: 263 против 305 тыс. руб.

Кроме того, россиянки берут в кредит меньшие суммы вне зависимости от типа кредита. Так в 2023 году выданные заемщикам-женщинам POS-кредиты были в целом на 9 тыс. меньше выданных мужчинам при среднем размере POS-кредита в 63 тыс. руб.; кредиты наличными – на 65 тыс. меньше при среднем размере в 221 тыс. руб.; ипотека – на 352 тыс. руб. меньше при среднем размере в 4 млн руб.; а вот автокредиты – всего на 7,5 тыс. руб. меньше при среднем размере в 1,5 млн руб. Женщины пользуются кредитками с лимитом на 33 тыс. ниже, чем у мужчин, при среднем размере лимита для всех держателей кредитных карт в 126 тыс. руб.

Что касается сроков кредитования, то POS-кредиты и ипотеку женщины стараются оформлять продолжительностью на 1-2 месяца короче, чем мужчины, а вот автокредиты и кредиты наличными, наоборот, предпочитают растянуть на месяц подольше.

Похоже, что необходимость прибегнуть к помощи заемных средств и цель кредитования, оценивается одинаково представителями обоих полов. Самыми востребованными и у мужчин, и у женщин стали в 2023 году кредиты наличными: они составляют 51% от общего количества кредитных договоров, заключенных заемщиками-мужчинами, и 48% – заемщиками-женщинами. На втором месте – кредитные карты: им отдали предпочтение по 38% заемщиков обоих полов. На третьем месте с большим отрывом – POS-кредиты: 9% мужчин и 6% женщин выбрали этот тип кредитования. Далее следует ипотека – по 4%. И наименее популярные – автокредиты: всего 1% кредитных договоров, заключенных и мужчинами, и женщинами.

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