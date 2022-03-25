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Пятница стала пятым подряд торговым днем укрепления рубля: доллар опустился до 96 рублей, евро - до 105 рублей, следует из данных Московской биржи. За неделю российская валюта укрепилась к доллару почти на 9 рублей, а к евро - почти на 10 рублей, передает РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 1 рубль - до 96 рублей, евро - на 1,8 рубля, до 105 рублей.

За неделю курс доллара упал на 8,82 рубля (на 8,41%), евро - на 9,8 рубля (на 8,54%).

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов