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За год размер ипотечного кредита в РФ вырос в 1,5 раза

30 октября 2022 11:59
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За год размер ипотечного кредита в РФ вырос в 1,5 раза

Средний размер ипотечного кредита на новостройки в России по сравнению с октябрем прошлого года вырос в 1,5 раза. Об этом «Известиям» 30 октября сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

Основная причина роста — выросшая стоимость квадратного метра на первичном рынке, сказали эксперты.

«В числе причин и высокая популярность ипотечных ставок от 0,1%, при которых комиссия банку за снижение ставки закладывается в стоимость квартиры и тем самым увеличивает размер кредита на ее приобретение», — отметили аналитики.

По данным специалистов, резкий скачок среднего размера ипотечного кредита на новостройки в этом году как раз был отмечен весной, когда субсидированные ставки от застройщиков стали набирать свою популярность.

«Если в марте 2022 года средний размер ипотечного кредита составлял 3,329 млн рублей, то в апреле он вырос сразу до 4,3 млн, а в мае достиг 5,2 млн», — рассказали эксперты.

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