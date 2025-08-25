Вжух — и айфоном снова можно платить

Сбер первым в России запустил оплату по Bluetooth для владельцев iPhone. Сервис работает только в новом приложении Сбера Активы Онлайн, скачать его можно по ссылке (https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=tgbtc)
Наша собственная технология уже работает более чем на 1 млн биотерминалов по всей стране. К ней готовятся подключиться Т-Банк и Альфа-Банк, а в будущем — и другие.
Это дизрапт на рынке платежей: наши команды создали разработку, которой раньше не было в России, и вернули владельцам iPhone удобный и безопасный способ платить
Как работает сервис?
доступен даже без интернета, оплата проходит с помощью Bluetooth
поддерживает любые карты (МИР, Visa, Mastercard)
безопасен: оплата не пройдет без запуска приложения и подтверждения
работает с любого экрана приложения — даже с экрана входа
Как оплатить?
1. Скачайте новое приложение Сбера Активы Онлайн по ссылке (https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=tgbtc)
2. Разрешите доступ к Bluetooth (при первом запуске или в настройках телефона: «Конфиденциальность и безопасность» → Bluetooth → активируйте для Активы Онлайн)
3. На кассе запустите Активы Онлайн → поднесите смартфон к терминалу на расстоянии 10–15 см → подтвердите оплату в приложении