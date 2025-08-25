Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Вжух — и айфоном снова можно платить

25 августа 2025 13:37
206
Сбер первым в России запустил оплату по Bluetooth для владельцев iPhone.

Сбер первым в России запустил оплату по Bluetooth для владельцев iPhone. Сервис работает только в новом приложении Сбера Активы Онлайн, скачать его можно по ссылке (https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=tgbtc)

Наша собственная технология уже работает более чем на 1 млн биотерминалов по всей стране. К ней готовятся подключиться Т-Банк и Альфа-Банк, а в будущем — и другие. 

Это дизрапт на рынке платежей: наши команды создали разработку, которой раньше не было в России, и вернули владельцам iPhone удобный и безопасный способ платить

Как работает сервис?
доступен даже без интернета, оплата проходит с помощью Bluetooth
поддерживает любые карты (МИР, Visa, Mastercard)
безопасен: оплата не пройдет без запуска приложения и подтверждения
работает с любого экрана приложения — даже с экрана входа

Как оплатить?
1. Скачайте новое приложение Сбера Активы Онлайн по ссылке (https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=tgbtc)
2. Разрешите доступ к Bluetooth (при первом запуске или в настройках телефона: «Конфиденциальность и безопасность» → Bluetooth → активируйте для Активы Онлайн)
3. На кассе запустите Активы Онлайн → поднесите смартфон к терминалу на расстоянии 10–15 см → подтвердите оплату в приложении

