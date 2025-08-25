Вжух — и айфоном снова можно платить

206

Сбер первым в России запустил оплату по Bluetooth для владельцев iPhone. Сервис работает только в новом приложении Сбера Активы Онлайн, скачать его можно по ссылке (https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=tgbtc)

Наша собственная технология уже работает более чем на 1 млн биотерминалов по всей стране. К ней готовятся подключиться Т-Банк и Альфа-Банк, а в будущем — и другие.

Это дизрапт на рынке платежей: наши команды создали разработку, которой раньше не было в России, и вернули владельцам iPhone удобный и безопасный способ платить

Как работает сервис?

доступен даже без интернета, оплата проходит с помощью Bluetooth

поддерживает любые карты (МИР, Visa, Mastercard)

безопасен: оплата не пройдет без запуска приложения и подтверждения

работает с любого экрана приложения — даже с экрана входа

Как оплатить?

1. Скачайте новое приложение Сбера Активы Онлайн по ссылке (https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=tgbtc)

2. Разрешите доступ к Bluetooth (при первом запуске или в настройках телефона: «Конфиденциальность и безопасность» → Bluetooth → активируйте для Активы Онлайн)

3. На кассе запустите Активы Онлайн → поднесите смартфон к терминалу на расстоянии 10–15 см → подтвердите оплату в приложении