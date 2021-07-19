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Выбрать подходящий вклад в СберБанке стало ещё удобнее

19 июля 2021 13:17
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Выбрать подходящий вклад в СберБанке стало ещё удобнее

Сбер улучшил раздел «Вклады и счета» на своем сайте — теперь клиенты точно не пропустят самые интересные предложения банка. 

Три самых востребованных продукта наглядно и удобно представлены в каталоге, выбрать наиболее подходящий вариант очень просто. Сразу понятны основные параметры, условия и отличия продуктов друг от друга (ставка, сумма, срок, возможности снятия и пополнения). Если остались вопросы, то определиться с выбором вклада поможет видеоролик. 

Появились отдельные разделы, где можно найти премиальные продукты и вклады для пенсионеров. Есть и полезный образовательный контент: статьи о том, как платить налоги, планировать семейный бюджет и копить на детей. Самые распространённые вопросы клиентов тоже собраны на этой странице — не нужно переходить в другой раздел. 

Современный мир переполнен информацией, поэтому, чтобы быстро принимать верные решения, её нужно очень чётко структурировать — отсечь всё второстепенное и выделить главное. Наш новый каталог вкладов отлично справляется с этой задачей. Мы помогаем людям сделать правильный выбор, а заодно повысить свою финансовую грамотность благодаря познавательным статьям и видеороликам, - Сергей Широков, Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

Теги: вклады сбер СберБанк

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