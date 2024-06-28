Вячеслав Федорищев встретился с представителями Центрального Банка России

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В пятницу, 28 июня, врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями Центрального Банка Российской Федерации – начальником Волго-Вятского главного управления Банка России Ларисой Павловой и управляющим Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Алексеем Колосковым.

На повестке – вопросы развития экономики региона. Обращаясь к участникам встречи, глава региона отметил важность взаимодействия с банковским сообществом.

«Самарская область – регион с большой экономикой, которая постоянно растет, требует внимания всех финансовых институтов. Конечно же, полная центробежная сила – это вы – и в аналитике, и для понимания, какие процессы происходят, куда мы идем с точки зрения финансово-экономического развития страны. Исходя из этого строится наша работа», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Активная работа Правительства региона и Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России по ключевым вопросам развития финансового рынка ведется на протяжении многих лет.

«Самара является активным участником мониторинга предприятий. По всей стране в нем участвуют около 15 тысяч респондентов от бизнеса из абсолютно разных отраслей», – отметила начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

Отделение Самара участвует в реализации денежно-кредитной политики, проводит региональный экономический анализ и мониторинг предприятий, выявляет организации c признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности на финансовом рынке, ведет просветительскую работу по вопросам противодействия мошенничеству, принимает участие в развитии национальной платежной системы и обеспечивает защиту прав потребителей финансовых услуг.

Одна из ключевых задач – повышение доступности финансовых услуг для жителей Самарской области. Уровень развития инфраструктуры предоставления финансовых услуг в среднем по региону один из самых высоких: средний коэффициент финансовой доступности составляет 74%.

Участники встречи отдельно обсудили вопросы повышения финансовой грамотности жителей региона. Управляющий Отделением Самара Алексей Колосков подчеркнул важность включения темы финансовой грамотности в мероприятия для разных аудиторий.

В Самарской области с 2020 года работает Координационный совет по вопросам повышения финансовой грамотности. В 2024 году принята и реализуется региональная программа повышения финансовой грамотности жителей самых разных возрастов: от дошкольников до пенсионеров.

Также в регионе успешно реализуется ряд проектов. Так, ежегодно на молодежном форуме «iВолга» работает площадка Банка России по финансовой грамотности. Кейсы по киберграмотности регулярно решают участники форума «Самарский наноград». В этом году запущен вагон финансовой грамотности в метро.

Лариса Павлова рассказала, что в Волго-Вятском макрорегионе запущен просветительский проект «Тьюторы на предприятиях», который направлен на обучение активистов организаций основам финансовой грамотности для дальнейшей передачи этих знаний всем работникам. В настоящее время в Самарской области его участниками стали шесть предприятий, а тьюторами – 73 человека.

Фото: пресс-служба правительства СО