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Власти введут спецтариф для карт «Мир» при покупках с госпомощью

14 сентября 2022 09:40
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Власти введут спецтариф для карт «Мир» при покупках с госпомощью

Министерство финансов предлагает установить для банков-эквайреров, которые обеспечивают прием карт в магазинах, комиссию в размере 0,5% от стоимости товара за платежи с помощью электронного сертификата на базе карт «Мир». Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минфином, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Электронный сертификат — это платежный инструмент, на который перечисляются средства из Фонда социального страхования (ФСС) гражданам, имеющим основания для получения мер господдержки в натуральной форме. Система была запущена в конце сентября 2021 года. Сертификат привязывается к карте «Мир», им можно оплатить необходимые товары, работы и услуги. В настоящий момент электронный сертификат принимается при приобретении 240 видов технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. В перспективе его можно будет использовать в организациях любого вида экономической деятельности, говорится в пояснительной записке к нормативному акту. Расходы ФСС на такие сертификаты не объявлялись. Согласно данным Казначейства на 1 августа, всего на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации из бюджета ФСС с начала года направлено 18 млрд руб., запланировано на год — 37,4 млрд руб.

Предлагаемая Минфином комиссия за такие операции должна заработать с 1 января 2023 года. В стандартах платежной системы «Мир» сказано, что ставка интерчейнджа устанавливается нормативными актами России, регулирующими приобретение отдельных видов товаров, работ и услуг с использованием электронного сертификата. В отсутствие нормативных актов комиссия не была установлена.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Обычно размер интерчейнджа устанавливает сама платежная система, и она перечисляется банком-эквайрером в адрес банка-эмитента, который выпустил карту покупателя. В случае с электронным сертификатом эта комиссия устанавливается правительством по согласованию с ЦБ и перечисляется в доход федерального бюджета, следует из соответствующего закона. В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5–2,5% от стоимости товара, пишет РБК.

 

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