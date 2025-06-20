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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости снижения ключевой ставки и перехода к "нагреву" экономики.

В рамках делового завтрака "Сбера" на полях Петербургского международного экономического форума вице-премьер отметил, что экономика России находится в состоянии управляемого охлаждения. По словам Новака, "это больно".

"Необходимо уже переходить от управляемого охлаждения, наоборот, к нагреву экономики", – сказал вице-премьер. Деловой завтрак "Сбера" транслирует "Россия 24".

Новак отметил, что важно не пропустить нужный момент для перехода и определиться, какими темпами снижать ставку.