В ГД предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками

Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Занятно, что в ноябре г-жа Набиуллина признала, что в борьбе с мошенниками в ЦБ «где-то перегнули палку». После чего на Неглинной сделали выводы и перегнули ее еще больше. Конечно, ЦБ может сослаться на «фактор исполнителя»: мол, банки во всем виноваты: большая погрешность антифрод-систем, отсутствие информации для клиентов. Однако регулятор обязан был предусмотреть конкретные меры ответственности. Каждый случай блокировки — это моральный, а нередко и прямой материальный ущерб для граждан. И он должен быть возмещен. Например, за каждый день приостановки начислять процент на сумму средств на счете в размере доли от ключевой ставки ЦБ. Иначе регулятор вместе с банками продолжат и дальше гнуть палку, пока она не сломается», — заявил Миронов.

19 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертные оценки сообщила, что за неполные три недели 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов граждан. В большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовывают в Центробанк (ЦБ).

Фото: pxhere.com