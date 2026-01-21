Я нашел ошибку
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций, заявил Сергей Миронов.
В ГД предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В ГД предложили компенсировать россиянам ущерб за блокировки карт банками

108
Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций, заявил Сергей Миронов.

Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Занятно, что в ноябре г-жа Набиуллина признала, что в борьбе с мошенниками в ЦБ «где-то перегнули палку». После чего на Неглинной сделали выводы и перегнули ее еще больше. Конечно, ЦБ может сослаться на «фактор исполнителя»: мол, банки во всем виноваты: большая погрешность антифрод-систем, отсутствие информации для клиентов. Однако регулятор обязан был предусмотреть конкретные меры ответственности. Каждый случай блокировки — это моральный, а нередко и прямой материальный ущерб для граждан. И он должен быть возмещен. Например, за каждый день приостановки начислять процент на сумму средств на счете в размере доли от ключевой ставки ЦБ. Иначе регулятор вместе с банками продолжат и дальше гнуть палку, пока она не сломается», — заявил Миронов.

19 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертные оценки сообщила, что за неполные три недели 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов граждан. В большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовывают в Центробанк (ЦБ).

 

Фото:   pxhere.com

 

 

