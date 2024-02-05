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В Турции нашли способ решения проблемы с платежными переводами из России

5 февраля 2024 09:08
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В Турции нашли способ решения проблемы с платежными переводами из России

Уполномоченные ведомства обсуждают создание турецко-российского банка для урегулирования проблем с платежными переводами, появившимися из-за санкционного давления США. Об этом рассказал РИА Новости источник в банковском секторе Турции.

По слова собеседника агентства, пока какой-либо конкретики вокруг вопроса создания российского-турецкого банка нет.

В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

В дальнейшем, как сообщила газета Ekonomim, министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров, пишет Газета.

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