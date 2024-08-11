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В ЦБ назвали условия повышения ключевой ставки до 20% и выше

11 августа 2024 11:54
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В ЦБ назвали условия повышения ключевой ставки до 20% и выше

Ключевая ставка может быть поднята до 20% и выше, если у Банка России будут сомнения в замедлении инфляции. Такое мнение высказал в воскресенье, 11 августа, заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

«Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%», — указал он в беседе с «Российской газетой», говоря об условиях повышения ключевой ставки.

Заботкин дополнил, на решение регулятора могут повлиять дополнительные проинфляционные риски, среди которых значительное ухудшение внешних условий, падение российского экспорта или сокращение возможностей получения импорта. По его словам, торможение инфляции происходит постепенно, требуется время, чтобы новый уровень процентных ставок повлиял на решения потребителей и бизнеса, на кредит и спрос.

«Этот срок — три-шесть кварталов. Поэтому основной эффект от ранее принятых нами решений в полной мере проявится во второй половине 2024 года и далее», — уточнил заместитель председателя Центробанка, пишут "Известия".

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