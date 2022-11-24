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В Самарской области в первом полугодии 2022 года чаще оплачивали покупки картами, чем снимали наличные

24 ноября 2022 10:26
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В Самарской области в первом полугодии 2022 года чаще оплачивали покупки картами, чем снимали наличные

Покупки по банковской карте в первом полугодии текущего года в Самарской области в 16 раз превысили количество операций по снятию наличных денег. Средний чек по оплате товаров и услуг банковской картой за первые шесть месяцев 2022 года составил 691 рубль, по снятию наличных – 11,4 тыс. рублей.

Всего за январь – июнь 2022 года в регионе совершено 377,7 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт на сумму 260,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, это на 13% больше по количеству и на 16% по объему операций.

«Безналичная форма оплаты не теряет популярности. Однако, пользуясь платежными картами, важно соблюдать основные правила кибербезопасности: не передавать карту посторонним лицам, никому не сообщать секретные данные своей карты, а также коды и пароли для подтверждения операций, – отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. – При онлайн-покупках внимательно проверяйте адреса сайтов, на которых вводите данные карты, чтобы не стать жертвой мошенников. Сайты с защищенным соединением обозначены в браузере значком закрытого замка. Для покупок в интернете лучше завести отдельную карту и пополнять ее перед совершением операции».

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