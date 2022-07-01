В Самарской области подано 159 заявлений на получение льготной ИТ-ипотеки

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121 заявление уже одобрено банками. Купить квартиру в новостройке благодаря этой мере поддержки уже смогли 12 жителей Самарской области.



Сумма выданных кредитов превысила 53 млн рублей.

По количеству принятых заявок от ИТ-специалистов на льготную ипотеку Самарская область занимает 12 позицию среди всех регионов РФ.



Лидерами среди кредитных учреждений по количеству принятых заявлений являются Сбербанк и Банк Дом.рф.



О том, как молодому ИТ-специалисту получить льготную ипотеку можно узнать здесь.

Фото: департамент информационной политики СО