В России стали дорожать операции с юанем

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Комиссия за операции с юанем в российских банках в последнее время начала повышаться, речь идет как о покупке китайской валюты, так и о переводах. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от кредитных организаций, пишут «Ведомости».

Первой подорожала покупка юаней в «Райффайзен инвестиции» — с 1 августа комиссия вырастет с 0,3 процента до 1,9 процента. Комиссия за продажу пока сохраняется на уровне 0,3 процента. Далее «БКС банк» объявил, что с 8 августа повысит комиссию за переводы в юанях через интернет-банк и отделения. Ее диапазон вырос с 0,5-1,5 процента до 0,7-2 процента.

Оба банка не стали комментировать ситуацию. Крупнейшие российские банки либо сообщили об отсутствии планов повышать комиссии, либо не ответили. Собеседник в еще одном крупном брокере отметил, что компания следит за ситуацией.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что на ухудшение условий влияют фундаментальные проблемы в расчетах между Россией и Китаем, что связано с санкциями США, в том числе с ограничением на работу с Мосбиржей.