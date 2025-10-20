В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях

77

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях на депозитах для краткосрочных целей, а для долгосрочных – в золоте и облигациях федерального займа.

При этом Моисеев посоветовал при долгосрочных вложениях не пытаться торговать драгоценным металлом "каждый день", так как издержки и убытки будут выше прибыли, пишет Смотрим.

"Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад. То есть более долгосрочное вложение", – сказал замглавы Минфина на запуске торгов физическим золотом на Петербургской бирже.

Моисеев добавил, что ОФЗ также подойдут для долгосрочных инвестиций.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии признаков массового перехода россиян с рублевых сбережений на валютные. По ее словам, граждане ведут себя рационально, пользуясь высокими ставками.