Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях

20 октября 2025 14:32
77
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях на депозитах для краткосрочных целей, а для долгосрочных – в золоте и облигациях федерального займа.

При этом Моисеев посоветовал при долгосрочных вложениях не пытаться торговать драгоценным металлом "каждый день", так как издержки и убытки будут выше прибыли, пишет Смотрим.

"Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес в ту же категорию, что и вклад. То есть более долгосрочное вложение", – сказал замглавы Минфина на запуске торгов физическим золотом на Петербургской бирже.

Моисеев добавил, что ОФЗ также подойдут для долгосрочных инвестиций.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии признаков массового перехода россиян с рублевых сбережений на валютные. По ее словам, граждане ведут себя рационально, пользуясь высокими ставками.

