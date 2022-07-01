В Херсонскую и Запорожскую области пришел российский государственный банк

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Наша страна делает все, чтобы восстановить нормальную жизнь людей на освобожденных от неонацистов территориях.

ПСБ уже запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса. Ранее с такой просьбой обратились главы ВГА Херсонской и Запорожской областей.

"Первое отделение ПСБ в Мелитополе уже открылось", - сообщил глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Также открыто отделение банка в Херсоне.

«Уже к сентябрю-октябрю сможем предоставлять полноценный спектр всех услуг, который есть. То есть в принципе все те возможности, которые банк имеет и использует сейчас в России, мы полностью будем применять», – подчеркнул председатель ПСБ Пётр Фрадков.

Теперь жители городов вновь могут получать карты, снимать наличные, а также выполнять переводы, обменивать валюту и пользоваться накопительными и расчётными счетами.

Банк не только будет выполнять свои прямые функции, но и реализовывать не территории областей социально-экономические проекты, направленные на улучшение уровня жизни людей.

Фото из открытых источников