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В декабре россияне взяли в Сбере потребкредиты на рекордные 238 млрд рублей

10 января 2023 14:51
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Даже 31 декабря, в нерабочий день, россияне взяли потребкредиты на 3,3 млрд рублей.

Рекордный в 2022 году объём потребительского кредитования зафиксирован в Сбере в декабре. В последнем месяце года банк выдал кредитов на любые цели на 238 млрд рублей. Повышенный интерес к займам сохранялся вплоть до боя курантов: даже 31 декабря, в нерабочий день, россияне взяли потребкредиты на 3,3 млрд рублей.

Предыдущий рекорд ежемесячных выдач был установлен в ноябре. Эксперты связывают столь высокие показатели с тем, что 10 ноября Сбер улучшил параметры кредита. Теперь он выдаётся с кешбэком бонусами СберСпасибо в размере 1,5% от ставки для подписчиков СберПрайм+. Меньше чем за два месяца такой кредит получили более чем 350 тыс. человек, а Сбер уже вернул им 75 млн рублей бонусами.

По итогам 2022 года портфель потребительских кредитов в Сбере достиг 3,4 трлн рублей, число заемщиков составило 12,8 млн человек.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Потребительские кредиты Сбера самые популярные в стране, спрос на них стабильно высок. К тому же до конца января у нас действуют специальные условия кредитования в первый месяц и кешбэк 1,5% ставки бонусами СберСпасибо для подписчиков СберПрайм+. Так что, если вам необходимы заёмные средства, январь — удачный месяц, чтобы их получить. Подать заявку на кредит или рефинансировать другие кредиты можно в приложении СберБанк Онлайн за несколько минут. Приходить в офис для оформления кредита или его погашения, даже досрочного, не нужно».

Теги: СберБанк

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