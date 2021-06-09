Уже более 150 тысяч жителей регионов Поволжья пользуются пакетом СберПремьер

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В Поволжье продолжает набирать популярность персональное банковское обслуживание СберПремьер. Им пользуется уже 154 тыс. клиентов Сбербанка. За первые месяцы 2021 года количество пользователей этого пакета услуг выросло почти на 14 тыс.

СберПремьер предлагает своим пользователям ряд удобных привилегий, которые позволяют получать поддержку от персонального менеджера и круглосуточные консультации от службы поддержки. В особых комфортных зонах можно решать финансовые вопросы. Кроме того, для клиентов доступны вклады с повышенными ставками, оперативная юридическая и финансовая поддержка. Также клиенты могут получить бесплатные консультации от специалистов сервиса СберЗдоровье.

Среди дополнительных бонусов, которые могут быть особенно востребованы в сезон отпусков, – бесплатный проход в бизнес-залы аэропортов, премиальные карты с дополнительными бонусами, выгодные курсы обмена валют, особые условия страхования жизни и здоровья для клиента банка и членов его семьи.

"Мы ценим время наших клиентов и создаем условия, чтобы они могли его использовать для значимых дел. Персональные условия по банковскому обслуживанию подойдут клиентам, которые хотят экономить своё время и получать дополнительные финансовые предложения от банка. Пакет услуг СберПремьер позволяет нашим клиентам сосредоточиться на том, что действительно важно", - Светлана Арнаутова, Заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка

С более подробной информацией об условиях обслуживания клиентов СберПремьера можно ознакомиться на официальном сайте sberbank.ru и в офисах СберБанка.