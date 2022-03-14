Утверждены параметры займов для обращения за кредитными каникулами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне имеют право обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

Отмечается, что по потребительским кредитам установили следующие лимиты: для физических лиц - 300 тыс. рублей, для ИП - 350 тыс., по кредитным картам - 100 тыс. рублей, по автокредитам - 700 тыс. Ипотечные кредиты: 6 млн рублей для Москвы, 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов ДФО, 3 млн рублей для остальных регионов страны.

Заемщики, согласно условиям программы, имеют право обратиться за кредитными каникулами до конца сентября нынешнего года, если доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в прошлом году.

Льготный период обслуживания займа могут предоставить на срок от одного до шести месяцев. Кредитные каникулы распространяются на займы, которые были выданы до 1 марта текущего года.

Решение приняли в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций.

Фото: ТАСС