Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых

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"Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18 процентов годовых", — заявил регулятор по итогам заседания, передает РИА Новости.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.