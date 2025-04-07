Центробанк рассмотрит возвращение российского флага на новые банкноты

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Центробанк РФ может вернуть триколор на новые банкноты. Так директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев прокомментировал обращение Института социально-экономического анализа и программ развития.

В обращении Института, подписанного его директором Андреем Шуриковым, говорилось, что следует рассмотреть возможность сделать нанесение российского флага на банкноты обязательным наравне с гербом. Это связано с колоссальным пропагандистским потенциалом банкнот.

"Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот", – говорится в ответе Прокофьева, который есть в распоряжении РИА Новости.

Предложение экспертов рассмотрят при разработке "новой модификации" денежных знаков.