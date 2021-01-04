Цена биткоина рухнула после рекордного роста

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Стоимость биткоина падает в понедельник более чем на десять процентов и опускается ниже 31 тысячи долларов, при этом от исторического максимума в 34 778 долларов криптовалюта потеряла уже 12%, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 12:46 мск стоимость биткоина снижается на 9,5% — до 30 833 долларов. Минутами ранее показатель падал на 10,4%. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,98% — до 30 824 долларов. На долю биткоина приходится примерно 69,15% всего глобального рынка криптовалют.

В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович