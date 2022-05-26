ЦБ выпускает в обращение памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк"

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Банк России 27 мая 2022 года выпускает памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" серии "Российская (советская) мультипликация" из драгоценного и недрагоценного металлов. Как сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ, будут выпущены монеты из серебра с цветным покрытием номиналом 3 рубля и монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным и обычным покрытием, сообщает ТАСС.

На оборотной стороне серебряной монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк" на фоне рельефной панорамы Тридевятого царства. Вверху имеется выполненная в цвете надпись: "Иван Царевич и Серый Волк".

Тираж монеты из серебра - 7 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Оборотная сторона монеты из недрагоценных металлов выполнена в двух версиях: с цветным покрытием и без.

Тираж монет номиналом 25 рублей - 850 тыс. штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием - 150 тыс. штук.

Мультфильм режиссера Торопчина "Иван Царевич и Серый Волк" по мотивам народных сказок стал лидером российского кинопроката в 2012 году.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.

Фото: cbr.ru/РБК