ЦБ введет для микрофинансовых организаций норму одного займа в руки до погашения

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Микрофинансовым организациям могут запретить выдавать несколько займов одному клиенту, сообщил Банк России по итогам обсуждения доклада о развитии рынка МФО на 2025—2027 годы, передает РИА Новости.

"Общественные обсуждения <...> прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка", — говорится в релизе.

Банк России планирует:

ввести норму "один заем в руки до погашения";

установить период охлаждения — клиент сможет получить новый заем не раньше чем через три дня после возвращения предыдущего;

снизить размер предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100 процентов от суммы долга.

Эти меры ЦБ собирается реализовать в приоритетном порядке.

Уточняется, что комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет.