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Банк России высокой ключевой ставкой защищает доходы граждан, это прямой вклад в борьбу с бедностью, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

ЦБ видит первые результаты повышения ключевой ставки. "Избыточный спрос выливается в рост цен, ослабление рубля. Мы наблюдали это прошлым летом и отреагировали повышением ключевой ставки​​​. Мы видим, что пик инфляции остался позади", – заявила Набиуллина, представляя в Госдуме отчет о работе ЦБ за 2023 г.

ЦБ начнет снижать ключевую ставку, когда инфляция начнет существенно снижаться, пишет Смотрим.