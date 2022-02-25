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ЦБ в течение суток может поднять ключевую ставку до 15-17%

25 февраля 2022 09:51
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ЦБ в течение суток может поднять ключевую ставку до 15-17%

Банк России может поднять ключевую ставку до 15-17% годовых с текущих 9,5% уже сегодня вечером или завтра утром, прокомментировал РИА Новости ситуацию на финансовом рынке ведущий эксперт крупного российского банка.

Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса. Президент США Джо Байден в ответ сказал, что Соединенные Штаты и их партнеры введут жесткие санкции против России, и добавил, что США продолжат оказывать поддержку и помощь Киеву.

Между тем Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке объявил в четверг о начале валютных интервенций и намерении провести операции дополнительного предоставления ликвидности банковскому сектору.

"В сложившейся на российском рынке ситуации ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 15-17% годовых уже сегодня вечером или завтра утром", — считает эксперт.

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